وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء المسئول الأممى مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشرى ونائبه، حيث تركز النقاش حول الجهود المبذولة لحل الجمود السياسى المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمنى.

وخلال اللقاء وبحسب تغريدة للبعثة الأممية شدد "زينينجا" على أهمية أن يحافظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية.