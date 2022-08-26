ارتفاع سهم مدينة نصر للإسكان بنسبة 22.52% بعد تحقيق 1.5 مليار جنيه مبيعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالبورصة المصرية، بنسبة 22.52% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل إلى مستوى 3.210 جنيه، وذلك بعدما أعلنت الشركة تحقيق حجوزات قياسية خلال شهر واحد بقيمة 1.5 مليار جنيه في يوليو 2022، من بيع مشروعي "إليكت" و"تاج فيل"، بالإضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للاستلام، وكفاءة المبيعات بمشروعي "كرونز" و"تافال" التابعتين بمشروع سراي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 10287.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 2210.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% ليغلق عند مستوى 3171.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.61% ليغلق عند مستوى 12675.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3668.33 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 692.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 437.4 مليار جنيه إلى 444.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.5 مليار جنيه إلى 128.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 563 مليار جنيه إلى 573.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.