سوديك تقدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على 100% من شركة مدينة نصر للإسكان

كتب هانى الحوتى

قدمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عرضا غير ملزم للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (مقيدة بالبورصة المصرية) من خلال عرض شراء إجباري وفقا للقوانين واللوائح واجبة التطبيق ("الصفقة").

تعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من الشركات العقارية المصرية العريقة والمدرجة في البورصة المصرية، حيث تعمل الشركة بنشاط التطوير العمراني منذ عام 1959 ، ويتمركز نشاط الشركة في منطقة شرق القاهرة، حيث يكمن مشروعيها الرئيسيان تاج سيتي وسراي، ولديها محفظة كثيرة من الأراضي.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن التوجه الاستراتيجي لشركة سوديك والمدعوم من مساهميها الرئيسين شركة الدار العقارية وشركة (AD

القابضة اللذان يمتلكان 85.5% من شركة سوديك منذ ديسمبر 2021، يتمثل في التوسع في سوق العقارات في مصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية، وتساهم الصفقة، في حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق الاستفادة العظمي من نقاط القوة الكلا الطرفين وتعظيم القيمة لمحفظة

الأراضي المجمعة غير المطورة والتي تقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع.

وقدمت شركة سوديك عرضا غير ملزم إلى مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عرضت من خلاله سعر

شراء إرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه إلى 3.40 جنيه السهم، مع مراعاة الشروط والافتراضات والأحكام المنصوص عليها في العرض غير الملزم متوسط السعر الاسترشادي والذي يبلغ (3.30 جنيه مصرى للسهم يقدر الشركة بقيمة 6.18 مليار جنيه (328 مليون دولار أمريكي) يمثل فرصة سيولة مجزية لمساهمي الشركة بزيادة قدرها 32 عن سعر إعلاق مدينة نصر للاسكان والتعمير في 1، يوليو 2022 و45% و15% و 40% عن متوسط السعر المرجح للسهم (مؤشر "VWAP") الذي يبلغ 2.28 جنيه مصري السهم و 2.28 جنيه مصري السهم و 2.36 جنيه مصري للسهم على مدار الثلاثة أشهر والسنة أشهر والأثني عشر شهراً الماضية على التوالي، ويمثل سعر الشراء الإرشادي مضاعف قيمة دفترية يبلغ 1.438، ومضاعف ربحية يبلغ 21.4x وذلك في ضوء النتائج المفصح عنها الخاصة بفترة الاثني عشر شهر المنتهية في 31 مارس 2022.

يخضع العرض لإتمام الفحص النافي للجهالة الشامل بشكل مرسي يتناسب مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة سوديك وكذلك الموافقات الداخلية المساهمي شركة سوديك الرئيسيين، إتمام عملية الفحص النافي للجهالة وبفرض الحصول على نتائج مقبولة ، تنوي شركة سوديك تقديم عرض شراء اجباري وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها والواجبة التطبيق.