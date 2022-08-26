إلى أى مدى يمكن أن تمتد خصوبة المرأة

كتبت إيناس البنا

تكون سنوات الخصوبة في حياة المرأة أقصر من تلك عند الرجال، حيث يبدأ التدهور التدريجي الذي لا رجعة فيه بعد 35 عامًا وقد يحدث انقطاع الطمث في أواخر الأربعينيات أو منتصف الخمسينيات.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحن أما بعد سن 35، هناك مخاوف بشأن مدى خصوبة المرأة، وما هي المضاعفات التي يحتمل حدوثها وما الذي يمكن القيام به للتمديد خصوبة.

يقول الأطباء إن الانخفاض المبكر في الخصوبة عند النساء هو نتيجة لاضطرابات الإباضة أو خيارات نمط الحياة السيئة - استهلاك الكحول، والتدخين، والاستخدام المتكرر أو المطول لوسائل منع الحمل، والانتباذ البطاني الرحمي، وتشوهات عنق الرحم، أو سوء الإدارة داء السكري.

ومع العقم الناجم عن تقدم العمر، يصبح من المهم أيضًا اتباع نمط حياة صحي مثل الحفاظ على وزن صحي للجسم وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والامتناع عن الكحول والتدخين.

مع التطور في الطب - التقنيات المتقدمة مثل تجميد البويضات والتخصيب في المختبر، يمكن عمل الكثير لزيادة فرص الحمل، لكن هل هناك طريقة لتمديد سنوات الإنجاب في حياة المرأة؟ قد يكون لدى الخبراء إجابة.

وفقًا لأطباء أمراض النساء حسب موقع "healthline"، يعتمد ذلك على عدد البويضات، حيث ينخفض ​​مع تقدم العمر بمتوسط ​​عدد يتراوح بين 30 و 35 عامًا سيكون ثلثي ما يتم رؤيته في الشابات وبعد بلوغ سن 45 ، سيكون منخفضًا مثل ربع العدد الفعلي في السنوات الصغيرة.

يتم تنظيم وتعديل احتياطيات المبيض بسبب الإجهاد أو عند التعرض للمواد الكيميائية أو الإشعاع. مع تقدم العمر ، من المرجح أن تنخفض الجودة والكمية ، كما تظهر تشوهات صبغية في البويضات البشرية، لكن هذه العيوب لا تتعلق فقط بمشاكل الخصوبة ولكن بالوقاية من الحمل.