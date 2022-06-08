4 طرق طبيعية لزيادة الخصوبة والحمل

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الوراثية والبيئية على الخصوبة عند الرجال والنساء، ومع ذلك من الممكن زيادة فرص نجاح الحمل بالطرق الطبيعية، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstodayعند النساء يمكن أن يؤدي تقليل التوتر وممارسة الرياضة في كثير من الأحيان إلى زيادة الخصوبة. عند الرجال ، تشمل إجراءات تعزيز الخصوبة الامتناع تناول الكحول والإقلاع عن التدخين .

ومن الطرق الطبيعية التى تساعد على زيادة فرص الخصوبة عند النساء والرجال هى: -تقليل التوتر يمكن أن يساعد اتخاذ خطوات لمعالجة التوتر بشكل طبيعي في تعزيز الخصوبة، ويمكن أن يقلل الإجهاد من الخصوبة عند النساء والرجال. -الاقلاع عن التدخين يمكن أن يؤدي تدخين التبغ إلى تعطيل مستويات الهرمون والتسبب في حدوث انقطاع الطمث في سن مبكرة.

أظهرت مراجعة منهجية لـ 11 دراسة أن للتدخين روابط مهمة مع سن مبكرة لانقطاع الطمث قد يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى زيادة الخصوبة . -الحفاظ على وزن صحي يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو نقصه إلى تقليل الخصوبة عند النساء.

قالت بعض الأبحاث أن زيادة الوزن قد تعطل مجموعة من العمليات التناسلية وهذا يشمل تطوير وجودة عملية الإخصاب ونمو الجنين.