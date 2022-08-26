أمريكيون يطالبون الكونجرس باتخاذ إجراء ضد المركز الأوكرانى لمكافحة التضليل الإعلامى

وكالات

ناشدت مجموعة من 16مواطنا أمريكيا الكونجرس اتخاذ الإجراء اللازمة ضد المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي، الذي اتهمهم بالترويج لـ"البروباجندا الروسية".

وجاء في المناشدة: "نحن الموقعون أدناه، مواطني الولايات المتحدة، كل واحد منا مدرج في "القائمة السوداء" الصادرة في 14 يوليو من قبل المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي. تم اتهامنا بمساعدة "البروباغندا الروسية" وأعلن هذا الهيكل الأجنبي أننا "إرهابيي معلومات" و"مجرمي حرب"".

وقالت المجموعة إنهم يطالبون أعضاء الكونغرس بـ "التحقيق في تمويل هذه الوكالة الحكومية الأجنبية ودورها في خلق تهديد مباشر لحقوق وأمن المواطنين الأمريكيين".

وتم إدراج أسماء 72 فردا من عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وسلوفاكيا، في "القائمة السوداء" للمركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي.