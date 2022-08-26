أسعار البن الكولومبي تصل لأرقام قياسية مع انخفاض الإنتاج

فاطمة شوقى

وصلت أسعار البن، أكثر المنتجات التي تشتهر بها كولومبيا إلى أسعار قياسية ، وتم تسعير الحمولة الداخلية للقهوة 125 كجم عند 2.5 مليون بيزو، حسبما قالت صحيفة "كولومبيا".

وتشهد البلاد إنتاجًا أقل من القهوة ، ولكن مع وجود أكياس حبوب أغلى ثمناً ، بحيث عوضت الأسعار انخفاض إنتاج الأكياس في الخارج بنسبة 5٪، ووفقا للصحيفة فإن تغير المناخ والجفاف أكبر الأسباب وراء تراجع الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار.

يقدر الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة الإنتاج لعام 2022 بنحو 12.5 مليون كيس ، بإنتاج 6.37 مليون كيس حتى يوليو ، وهو رقم أقل من الرقم المسجل في نفس الفترة من عام 2021 عندما كان 7.99 مليون كيس.

تم إدراج القهوة في بورصة نيويورك عند 2.42 دولار ، بزيادة 10 سنتات ، ومن الممكن ، وفقًا للمحللين ، أن تستمر في الارتفاع ، كل ذلك بفضل البيئة الجيدة التي تحافظ عليها أسعار الحبوب العالمية.

وبلغت مبيعات البن الكولومبي في الخارج بين يناير ويونيو 5.87 مليون كيس ، بينما في نفس الفترة من عام 2021 كانت 5.74 ، وهذا هو السبب في أن التوصية التي قدمها الاتحاد الوطني لمزارعي البن إلى مزارعي البن الكولومبيين هي أنهم يستثمرون الأموال في أعمالهم في المزارع لأن أوقات المنافسة الكبيرة قادمة ولهذا السبب فمن الأفضل أن تكون مستعدًا جيدًا.

وأحد أقوى الأسباب وراء استمرار ارتفاع الأسعار الدولية للقهوة يتعلق بالوضع في البرازيل ، المنتج الرائد للبن في العالم ، والتي كان عليها بين عامي 2020 و 2022 مواجهة الصقيع والجفاف لفترات طويلة ، ما فعلته هو ذلك انخفض إنتاجها بنسبة 40٪.