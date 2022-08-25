هل يعتبر شرب الماء قبل النوم من العادات الصحية للجسم؟

كتب - حسام الشقويرى

يحتاج الإنسان إلى شرب الماء كل يوم حتى يعمل الجسم بشكل صحيح، وطوال اليوم وأثناء النوم يفقد الجسم الماء خلال التنفس والتعرق وإخراج البراز من الجهاز الهضمى، ويشرب بعض الناس كوبًا من الماء قبل النوم للبقاء رطبًا طوال الليل، ويمكن أن يؤدى شرب الماء قبل النوم إلى زيادة عدد المرات التى تحتاج فيها للتبول ليلاً، وفقا لما نشره موقع healthline.

ولشرب الماء عدة فوائد قبل النوم :

1 - تحسين المزاج

يمكن أن يؤثر الحرمان من الماء سلبًا على مزاجك، مما قد يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ بشكل عام، وفحصت الدراسة 52 شخصًا، 22 منهم تناولوا الماء بنسبة مرتفعة و30 تناولوا الماء بنسبة منخفضة، والأشخاص الذين لا يشربون الكثير من الماء في العادة لم يكونوا هادئين ولم يشعروا بالعديد من المشاعر الإيجابية.

2 - منظف طبيعى

يعد شرب الماء - وخاصة الماء الساخن أو الدافئ - إحدى الطرق الطبيعية للمساعدة في التخلص من السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم، ويزيد الماء الدافئ الدورة الدموية ويساعد جسمك على تكسير الفضلات ويزيد من إفراز العرق، ويتسبب التعرق في فقدان بعض السوائل خلال الليل ، ولكنه سيزيل أيضًا الأملاح الزائدة أو السموم وينظف خلايا الجلد.

ما هو أفضل وقت لشرب الماء؟

شرب الماء قبل النوم له عدد من الفوائد، لكن الشرب في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يقطع دورة نومك ويؤثر سلبًا على صحة القلب، ويجب أن تشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم لتجنب الجفاف ومنع تناول الماء الزائد في الليل، ويعتبر البول الداكن من علامات الجفاف، وإذا كنت تشرب كمية كافية من الماء يجب أن يتحول لون البول إلى اللون الأصفر الفاتح حتى يصبح لونه واضحًا.