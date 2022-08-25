نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 3296 طالبا لم يسجلوا الرغبات بالمرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، مؤكدة أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى علي شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2022.

وقد كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-

الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 246 درجة فأكثر أى بنسبة 60% 223294

الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.05% 45908

الإجمالى 269202

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي حيث أن عدد الطلاب المتقدمين فى الشعبة العلمية 220195 وفى الشعبة الأدبية 45711 ألف طالب، بإجمالى 265906، وبلغ أعداد الطلاب الذين لم يتقدموا 3296 .