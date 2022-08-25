نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. التعليم العالى تعلن النتائج ظهر اليوم

كتب محمد صبحى

يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الخميس نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

ويواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الخميس، إتاحة موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة التى من المقرر أن تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل بإجمالى 12 جامعة أهلية جديدة وهى: (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة حتى يوم 30 أغسطس الجارى على موقع التنسيق الإلكتروني.