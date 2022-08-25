اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. برقم الجلوس اعرف النتيجة

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:03 م
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. برقم الجلوس اعرف النتيجة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى - رشا مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  لطلاب الثانوية العامة، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى
 
 
وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أى بنسبة 60%، بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.
 
وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمس بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب، حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الإثنين الماضى 22 أغسطس.
 
 

تنسيق الجامعات 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه 2022

موقع التنسيق الالكترونى

رابط موقع التنسيق الالكترونى

اخبار مصر

نتيجة التنسيق

تنسيق

الجامعات

تقليل الاغتراب

مرحلة تقليل الاغتراب

موعد مرحلة تقليل الاغتراب

اخبار مصرية

تنسيق المرحلة الثالثة

موعد المرحلة الثالثة للتنسيق

موعد تنسيق المرحلة الثالثة



الموضوعات المتعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. التعليم العالى تعلن النتائج ظهر اليوم

الخميس، 25 أغسطس 2022 10:16 ص

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. اعرف كليتك برقم الجلوس

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:19 ص

تنسيق الجامعات 2022.. إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات اليوم

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:10 ص

لطلاب الشهادات المعادلة كيف تحصل على الرقم السرى من موقع التنسيق

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:00 ص

لطلاب التنسيق.. تعرف على البرامج الجديدة بآداب عين شمس وشروط القبول

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق للتسجيل بالجامعات الأهلية

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج الدراسية فى جامعة الإسكندرية الأهلية

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:00 ص

التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات غدا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:05 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة