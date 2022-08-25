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تنسيق الجامعات 2022.. 50% حدا أدنى للشعبة العلمية والأدبية بالمرحلة الثالثة

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:59 ص
تنسيق الجامعات 2022.. 50% حدا أدنى للشعبة العلمية والأدبية بالمرحلة الثالثة موقع التنسيق
كتب محمد صبحى - رشا مراد

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أعلنت وزارة التعليم العالى أنه تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وذلك بحد أدنى 50 % بإجمالى عدد طلاب فى الشعبة العلمية 37630 ألف طالب وفى الشعبة الأدبية 27124 ألف طالب بإجمالى 66754 ألف طالب وطالبة.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الأثنين الماضى 22 أغسطس.

 

 


تنسيق الجامعات 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه 2022

موقع التنسيق الالكترونى

رابط موقع التنسيق الالكترونى

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