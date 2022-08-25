تنسيق الجامعات 2022.. 50% حدا أدنى للشعبة العلمية والأدبية بالمرحلة الثالثة

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الأثنين الماضى 22 أغسطس.