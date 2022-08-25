ماكرون يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمه لإرسال بعثة إلى محطة زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمه لإرسال بعثة إلى محطة زابوريجيا النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال إيمانويل ماكرون لمدير الوكالة الذرية: قلقون من الهجمات الروسية على محطة زابوريجيا النووية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها سترسل أنظمة دفاع جوي وعربات مصفحة إلى أوكرانيا في إطار المساعدة العسكرية للدولة على خلفية العملية العسكرية الروسية.

وقالت الوزارة: "إسبانيا تواصل دعم الشعب الأوكراني في قتاله للدفاع عن السلام والحرية ضد الغزو الروسي"، مضيفة أنها سترسل إلى أوكرانيا بطارية وصواريخ مضادة للطائرات، وألف طلقة من ذخيرة المدفعية الميدانية، وألف طن من وقود الديزل، ومدرعات مختلفة، و30 ألف زي شتوى، بحسب صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك، ستدرب إسبانيا القوات الأوكرانية على تشغيل البطاريات المضادة للطائرات، كما ستوفر تدريبا لأفراد القوات الجوية الأوكرانية "في دولة حليفة"، وفقا لبيان الوزارة.