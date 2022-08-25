علامات وأعراض مبكرة لمرض ألزهايمر

كتبت نهير عبد النبى

مرض ألزهايمر هو مرض دماغى يسبب تدهورًا بطيئًا فى مهارات الذاكرة والتفكير والاستدلال، وحسب ما ذكره موقع alz هناك علامات وأعراض تحذيرية إذا لاحظت أيًا منهم فلا تتجاهلهم وهما:

- من أكثر علامات مرض ألزهايمر شيوعًا، خاصة في المرحلة المبكرة، نسيان المعلومات المكتسبة مؤخرًا، ويشمل البعض الآخر نسيان التواريخ أو الأحداث المهمة، وطرح نفس الأسئلة مرارًا وتكرارًا والحاجة المتزايدة إلى الاعتماد على مساعدات الذاكرة.

- قد يعانى بعض الأشخاص المصابين بالخرف من تغيرات فى قدرتهم على تطوير واتباع خطة أو التعامل مع الأرقام، وقد يواجهون صعوبة فى اتباع وصفة مألوفة أو تتبع الفواتير الشهرية، و قد يجدون صعوبة في التركيز ويستغرقون وقتًا أطول بكثير للقيام بالأشياء أكثر مما كانوا يفعلون من قبل.

- غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر صعوبة فى إكمال المهام اليومية، فى بعض الأحيان قد يواجهون صعوبة في القيادة إلى موقع مألوف أو تنظيم قائمة البقالة أو تذكر قواعد اللعبة المفضلة.

- يمكن أن يفقد الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر التواريخ والمواسم ومرور الوقت، وقد يواجهون صعوبة فى فهم شىء ما إذا لم يحدث على الفور فى بعض الأحيان قد ينسون مكان وجودهم أو كيف وصلوا إليه.

- بالنسبة لبعض الناس، فإن وجود مشاكل فى الرؤية علامة على مرض ألزهايمر، وقد يؤدى هذا إلى صعوبة فى التوازن أو صعوبة فى القراءة، وقد يواجهون أيضًا مشاكل فى الحكم على المسافة وتحديد اللون أو التباين.

- قد يواجه الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر صعوبة فى متابعة المحادثة أو الانضمام إليها قد يتوقفون فى منتصف المحادثة وليس لديهم أى فكرة عن كيفية الاستمرار أو قد يعيدون حديثهم، وقد يواجهون صعوبة مع المفردات، أو يواجهون صعوبة فى تسمية شىء مألوف أو يستخدمون اسمًا خاطئًا.