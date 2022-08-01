أعراض مرض الزهايمر.. 10 علامات تحذيرية لتدهور الوظيفة الإدراكية

كتبت فاطمة خليل

مرض ألزهايمر من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على حياة الشخص، لكن يمكن أن يساعد العلاج في إبطاء تقدمه، ولزيادة الوعي بأعراضه، قامت جمعية الزهايمر البريطانية بتسليط الضوء على 10 علامات تحذيرية للزهايمر وتدهور الوظيفة الإدراكية للمخ، بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

واحدة من المؤشرات المحتملة لانخفاض القدرة المعرفية هي عندما ينسى الشخص الأشياء بشكل متكرر.

علامة أخرى يمكن أن تكون "فقدان المسارأو التاريخ والوقت"، أو "تشتت الانتباه بانتظام وفقدان التركيز".

يمكن أن تؤدي حالة الدماغ إلى وضع الشخص الأشياء في أماكن غير معتادة، ويمكن أن يصبح "من الصعب [على الشخص] إكمال المهام المألوفة".

قد لا يجد الأشخاص المصابون بهذه الحالة "الكلمات الصحيحة" للأشياء الموجودة حول المنزل ، مثل "جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون".

كما يمكن أن يجعل الخرف الشخص "منعزلاً وأقل اجتماعية"، مما يؤدي إلى "تغيرات في المزاج والسلوك".

عند فقدان القدرات العقلية، يمكن أن يكون هناك المزيد من المشاكل في اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون هناك "صعوبة في فهم ما تراه" مما يسبب الارتباك.

10 علامات تدل على ألزهايمر



النسيان

عدم معرفة التاريخ أو الوقت

عدم معرفة كلمات الأشياء المشتركة

الانسحاب اجتماعيا

تجد صعوبة في إكمال المهام المألوفة

وضع الأشياء في أماكن غير معتادة

صعوبة فهم ما تراه

صعوبة في اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة

يشتت الانتباه بشكل منتظم ويفقد التركيز

تغيرات في المزاج والسلوك.

كيف تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر

يمكن تقليل عامل خطر إصابة الشخص بالزهايمر.

يمكنك أيضًا تقليل مخاطر الإصابة بالزهايمر عن طريق تحفيز عقلك وتناول نظام غذائي متوازن.

بينما يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل احتمالية الإصابة بالزهايمر، إلا أن ذلك لا يضمن عدم إصابتك بهذه الحالة.