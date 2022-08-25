ضبط 2 طن لبن غير صالحة للاستهلاك الأدمى خلال حملة تموينية فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

نجحت إدارة مباحث التموين بأسيوط، برئاسة السيد العميد حازم عاطف مدير إدارة التموين، والقوه المرافقه له خلال حملة تموينية بدائرة مركز القوصية فى ضبط 6 محاضر تموينية متنوعة منها ضبط "عماد غ" لحيازته 2 طن لبن سائل غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وضبط 180 لتر بنزين 80 بغرض تجميعهم وبيعهم فى السوق السوداء، كما تم ضبط لحوم بلديه مذبوحه خارج المجازر الحكومية.

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بما أسفرت عنه الحملة التموينية بتحرير عدد 6 محاضر تموينية بدائرة مركز القوصية وضبط المتهم المدعو "عماد غ" لحيازته 2 طن من الألبان السائلة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

حررت المحاضر بالمخالفات التى أسفرت عنه الحملة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين للعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.