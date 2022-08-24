الداخلية تضبط شخصين ينقبان عن الآثار وبحوزتهما 5 قطع أثرية فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين بأسيوط، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالحفر خلسة بمسكنهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازتهما لبعض القطع الأثرية ناتج الحفر بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر على أعمال حفر، كما تم ضبط (عدد 5 قطع يشتبه فى أثريتها - الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازتهما القطع المضبوطة بقصد الاتجار.

بعرض القطع الأثرية على الجهات المختصة أفادوا بأثرية المضبوطات، وأنها تعود للعصر اليونانى والرومانى، وأن الحفر بغرض التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.