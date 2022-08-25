اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:49 م
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"صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية فى وحدة سالم مكى بالزينية بكافة التخصصات.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:01 م
"صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية فى وحدة سالم مكى بالزينية بكافة التخصصات.. صور جانب من القافلة الطبية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر عن تنظيم فعاليات قافلة طبية فى وحدة سالم مكى بإدارة الزينية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه انطلقت فعاليات القافلة لدعم الأهالى، حيث تتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم أسرة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى والكشف العشوائى للسكر والضغط، ويتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، على أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وفى نفس السياق، تفقد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أعمال قافلة طبية بوحدة القباحي شرق ببندر الأقصر، وذلك لخدمة المواطنين فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، موضحاً أن القافلة تتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد، وتنظيم أسرة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي والكشف العشوائي للسكر والضغط، حيث يتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، حيث أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

صحة الأقصر تنظم قافلة طبية فى وحدة سالم مكى شمال الأقصر
صحة الأقصر تنظم قافلة طبية فى وحدة سالم مكى شمال الأقصر

 

قافلة طبية فى وحدة سالم مكى بالزينية بكافة التخصصات
قافلة طبية فى وحدة سالم مكى بالزينية بكافة التخصصات

 

صحة الأقصر تنظم قافلة طبية فى وحدة سالم مكى بالزينية
صحة الأقصر تنظم قافلة طبية فى وحدة سالم مكى بالزينية

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