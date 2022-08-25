محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجامعة لبحث تحقيق خطط التنمية المستدامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بمكتبه بالديوان العام، لبحث استمرار التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة لتحقيق التنمية المستدامة، ورحّب المحافظ برئيس الجامعة وقدم له التهنئة لتوليه المنصب، حيث تناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية، وأهمية التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية المستدامة، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تستهدف الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات.



ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، على أهمية التعاون والتنسيق التام بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشير إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم للجامعة التي تحتاج إلى المزيد من الجهود لأنها وليدة، فلو لم تقف على قدميها في تلك الفترة لن تصبح في مصاف الجامعات الكبرى.



فيما أعرب الدكتور حمدي حسين، عن سعادته باللقاء، مشيراً إلى حرص الجامعة على تطوير الخدمات وتحقيق جودة تعليمية متميزة، مثمنًا جهود المحافظة والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مبدياً إستعداد الجامعة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بالمحافظة، وستكون شريكًا في كل أعمال التنمية والتطوير.



فيما أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، زيارة تفقدية لإمكانيات مستشفى الحميات، وكان في استقباله الدكتور محمد الرملي، مدير المستشفى ولفيف من الأطباء داخل المستشفى، وذلك عقب تعاقد المستشفى مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لتقديم خدمات من المستشفى لمنتفعى التأمين الصحى بالأقصر، وتحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.



وقال رئيس الجامعة، أن الزيارة تناولت بحث سبل التعاون بين المستشفى وكلية طب جامعة الأقصر، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتدريب طلاب الكلية في المستشفى تفاعلاً مع حاجة المجتمع لتقديم خدمات صحية متميزة، بما يضمن الاستفادة المهنية والأكاديمية للطرفين ويقدم خدمة مجتمعية صحية أفضل لأبناء محافظة الأقصر.





المحافظ يبحث إستمرار التعاون مع جامعة الأقصر وتحقيق خطط التنمية المستدامة



جانب من لقاء المحافظ مع قيادات الجامعة