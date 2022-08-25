رئيس جامعة سوهاج يكرم 100 متدرب اجتازوا دورة ريادة الأعمال بحاضنة مسار.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عدد 100 متدرب، الذين اجتازوا الدورة التدريبية للتعريف بأساسيات ريادة الأعمال، والتي نظمتها حاضنة أعمال مسار بالتعاون مع إنرووت للتنمية وبدعم من الحكومة الهولندية، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، و ذلك بمقر الحاضنة بمبنى كلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لدعم ورعاية مختلف الإستراتيجيات المعنية بتأهيل وتدريب وتمكين الشباب، تحرص الجامعة علي تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للطلاب والتي تساعدهم على إطلاق أفكار مشاريعهم المتميزة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، موضحاً أن الدولة تشجع تنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل الخريجين بمجموعة المعارف والمهارات المطلوبة للإلتحاق بمجموعة الوظائف البازغة، وذلك من خلال دراسة سوق العمل المحلي وما يتطلبه من وظائف مستحدثة، ووضع ما يناسبها من برامج تعليمية لهذا المجال، وتدريب الكوادر على هذه البرامج وإكسابهم المهارات المناسبة.

وأكد عبد الخالق أن حاضنة مسار تسعى إلى دعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بريادة الأعمال ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل العمود الفقرى للإقتصاد المصرى، وذلك في ظل النهج التشاركى الذي تنتهجه الجامعة مع كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بالتنمية في مصر.

وأوضح الدكتور حسان النعماني في كلمته أن حاضنة مسار من الوحدات المميزة بالجامعة حيث أنها تقدم المعرفة الأساسية بريادة الأعمال وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات، مما يعزز قدرات الشباب وينمي مهاراتهم ومعارفهم ضمن جهود الحاضنة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وفقًا للرؤية الاستراتيجية مصر 2030، وخاصة في ظل الاتجاه المتزايد للعديد من الطلبة والخريجين والمهنيين نحو ريادة الأعمال بهدف إغتنام الفرص التي يوفرها هذا السوق، نتيجة التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لشباب رواد الأعمال.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة إلى أن الحاضنة أطلقت التدريب التعريفى الثانى لأساسيات ريادة الأعمال، في إطار الإعداد للدورة الثانية لإحتضان المشروعات الناشئة، والتي تأتى كمرحلة أولى ضمن برامجها التدريبية، و تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعرف على الأفكار الريادية التى يقدمها الشباب، تمهيداً لإختيار أصحاب الأفكار الواعدة وضمهم لمعسكرات تدريبية مكثفة تمكنهم من تطوير خطة العمل قبل دخولهم الى مرحلة الاحتضان، مضيفاً أن التدريبات التي تقدمها حاضنة أعمال مسار تسهم بشكل فعال في التمكين الإقتصادى للشباب وخاصة المرأة حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة في التدريبات إلى 66% من المتدربين.



لقطة تذكارية امام الوحدة



دورات تدريبة بجامعة سوهاج



رئيس الجامعة ونائبة بوحدة التدريب



دورة ريادة الأعمال



دورات تدريبة بجامعة سوهاج