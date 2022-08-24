كلية التمريض بسوهاج تنظم ملتقى الخريجين الأول بعنوان "اكتشف مسارك المهنى"

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ملتقى الخريجين الأول، الذى نظمته كلية التمريض تحت عنوان "اكتشف مسارك المهنى"، بحضور الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على الكلية، والدكتورة نور الهدى مصطفى والدكتورة غنى عبد الناصر وكلاء الكلية، والدكتورة هند إسماعيل والدكتورة سناء صابر منسقى الملتقى، والدكتور طه المختار، مدرس تمريض الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتور هشام الشريف، نائب مدير مستشفى الحميات بسوهاج، والدكتور محمد عبد الرحيم محمد، مدير مستشفى التأمين الصحى وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين.





فى بداية كلمته، قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو فتح قنوات الاتصال والتواصل مع الخريجين لتعزيز علاقة الخريج بالجامعة، وتأهيلهم لسوق العمل، وتطوير الوضع الوظيفى لهم، وتسويقهم لإيجاد الوظائف الملائمة لهم، مؤكداً أن طلاب كلية التمريض بالجامعة أصبحوا يمتلكون ميزة تنافسية كبيرة للعمل فى أكبر المستشفيات بأساليب احترافية متخصصة، لرفع وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فى شتى التخصصات.

من جانبه، أكد الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على الكلية، أن كلية التمريض تمضى وفق خطة محددة للنهوض بمهنة التمريض، وإكساب خريجى الكلية مهارات جديدة تتوافق ومتطلبات سوق العمل، خاصة أن مهنة التمريض مهنة إنسانية وأخلاقية من الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن الكلية توفر فرصاً مميزة لتدريب الطلاب فى كبرى المؤسسات الطبية فى مصر.

وأوضحت الدكتورة نور الهدى مصطفى – وكيل كلية التمريض بسوهاج - أن فعاليات الملتقى اختتمت بعدد من التوصيات ومنها إنعقاد المؤتمر بصفة دورية سنوياً، وضع آليات لإختيار خريج ذو أثرٍ على مستوى المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، إنشاء رابطة لكلية التمريض، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل على هامش الملتقى، تلبى الإحتياجات التدريبية للخريجين.

أضافت الدكتورة هند إسماعيل والدكتورة سناء صابر - منسقى الملتقى - أن الملتقى تناول عدد من المحاضرات وورش العمل حاضر بهم نخبه متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين المعتمدين، ومنها محاضرة عن دور نقابة الخريجين تجاه خريجيها، ومستقبل كليات التمريض فى ضوء منظومة التأمين الصحى الشامل، الزمالة المصرية للتمريض، المسار المهنى التمريضى، إلى جانب ورش عمل عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، طريقك للخارج، وfit your job, التسويق الشخصى ومواقع التوظيف.



الدكتورة نور الهدى مصطفى



تمريض سوهاج تنظم فعاليات ملتقى الخريجين الأول



جانب من الحضور بالملتقى



جانب من الحضور بالملتقى



رئيس الجامعة يتحدث بالملتقى



ملتقى الخريجين الأول بالجامعة



ملتقى الخريجين الأول بالجامعة