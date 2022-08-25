رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الاسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ومن المقرر أن يعقب اجتماع الحكومة مؤتمر صحفي لعرض نتائج وقرارات اجتماع الحكومة.