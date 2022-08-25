الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى الخميس، 25 أغسطس 2022 10:14 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الاسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. ومن المقرر أن يعقب اجتماع الحكومة مؤتمر صحفي لعرض نتائج وقرارات اجتماع الحكومة. مجلس الوزراء مصطفي مدبولي العلمين الجديدة الموضوعات المتعلقة صندوق مصر السيادى ينجح فى جذب 3.3 مليار دولار استثمارات صناديق سيادية عربية الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:46 م رئيس الوزراء يتابع مشروعات صندوق مصر السيادى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:43 م رئيس الوزراء: قطاع الصناعة يحظى باهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس السيسى الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:06 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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