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رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى

الخميس، 25 أغسطس 2022 10:14 ص
رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الاسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
 
ومن المقرر أن يعقب اجتماع الحكومة مؤتمر صحفي لعرض نتائج وقرارات اجتماع الحكومة.
 
 

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

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