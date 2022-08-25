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جامعة الإسكندرية: إقبال الطلاب على الجامعات الأهلية غير مسبوق

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:38 م
جامعة الإسكندرية: إقبال الطلاب على الجامعات الأهلية غير مسبوق جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية أن المؤشرات الأولية للالتحاق بها سواء من خلال التقدم المباشر من خلالها "أون لاين أو الورقي"، أو عن طريق التقدم من خلال مكتب التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي، مؤشرات بأعداد غير مسبوقة.

وأكدت فى بيان اليوم: أن الأعداد التي تقدمت سواء من خلال التقدم المباشر، أو من خلال مكتب التنسيق، سوف يتم الإعلان عن القبول المبدئي لها من خلال التنسيق الداخلي بجامعة الإسكندرية الأهلية لمن تقدم مباشرة "ورقي أو أون لاين"، بالإضافة إلى من تقدم من خلال مكتب التنسيق بقوائم أساسية، وسوف يكون هناك قوائم احتياطية وفقا لدرجات الطلاب تُستكمل بها الكشوف الأساسية، وذلك في بداية شهر سبتمبر، ومن خلال الآلية التالية..

1-  يتقدم الطلاب الذين تم إفادتهم بالقبول المبدئى باستكمال إجراءات التقدم وفقاً لما سيتم إعلانه، ويستكمل القبول من القوائم الإحتياطية لمن تخلف عن استكمال إجراءات التقدم في المدة التى سيعلن عنها للقوائم الأساسية.

2- تعتبر مصروفات التسجيل التي تم سدادها سابقاً (بقيمة 1000 جنيه) جزء من المصروفات الدراسية لمن تم قبولهم.

3- من لن يتم قبولهم سوف يتم إعلان قوائم إسترداد بتواريخ محددة لكل قائمة للتقدم لإسترداد ( مبلغ 1000 جنيه) التي تم دفعها.

وتؤمن جامعة الإسكندرية بحفظ كافة حقوق منتسبيها وتقديم خدمات تعليمية متميزة،  فإنها تؤكد أنها مستعدة بكامل طاقتها لإستقبال الطلاب الجدد المقبولين في العام الجامعى الجديد.


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