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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج الدراسية فى جامعة الإسكندرية الأهلية

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج الدراسية فى جامعة الإسكندرية الأهلية مكتب تنسيق - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وفيما يلى ننشر قائمة الكليات بجامعة الإسكندرية الأهلية، حيث تبدأ الدراسة فى 6 كليات وهى:

1- كلية الطب

2 - كلية طب الاسنان

3 - كلية الصيدلة

4- كلية الهندسة

5- كلية علوم الحاسب والبيانات

6 - كلية العلوم

وتبدأ الدراسة أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، وهى (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

 


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