وأفاد وزارة الدفاع ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأنه خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب الفرنسي، أبلغ شويجو نظيره الفرنسي بالتقييمات الروسية لتصرفات الجيش الأوكراني التي تشكل خطرا على العمل الآمن للمحطة، كما اتفق الطرفان على أهمية قيام موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إلى محطة النووية والاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة في هذا الشأن .

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي عقب أيام من دعوة أطلقتها كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لضبط النفس عسكريا في منطقة محطة زابوروجييه للطاقة النووية، وتسريع زيارة خبراء الوكالة الذرية إلى المحطة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجييه النووية يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق.