تعرف على أفضل المكسرات لتقوية المناعة

كتبت فاطمة خليل

المكسرات من أفضل الأطعمة الخفيفة التى يمكنك تناولها بين الوجبات، وهى ضرورية لتقوية المناعة وتحسين الصحة العامة، وبحسب ما ذكر الدكتور ميخائيل كوتوشوف، أخصائى علم السموم الروسى، أن المكسرات ضرورية فى النظام الغذائى، ومن أبرز المكسرات لتعزيزصحة القلب والمناعة هى اللوز والكاجو، وفقاً لموقع doctorpiterالروسى.

وقال الدكتور كوتوشوف إنه من الضرورى إضافة المكسرات إلى النظام الغذائى مثلها مثل الخضراوات والفواكه لأنه عند استخدامها بصورة صحيحة فإنها تعزز الصحة العامة.

وتساعد المكسرات على الوقاية من فقر الدم وتخفض مستوى الإجهاد وتعيد مستوى ضغط الدم إلى حدوده الطبيعية، كما تحسن عمل الغدة الدرقية، وتساعد على امتصاص الحديد وإنتاج الهيموجلوبين.

وأضاف أنه يجب على كل من يريد تعزيز منظومة المناعة والتخلص من التوتر العصبى والتعب تناول اللوز، كما أنه على الرغم من احتواء المكسرات على سعرات حرارية عالية، يمكن استخدامها فى تخفيض الوزن بسرعة أيضا.

الكاجو مفيد للأمعاء لأنه يحتوى على الألياف الغذائية والأحماض الأمينية، كما يحمى القلب أيضا، والجوز يحسن الذاكرة، ويساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وإبطاء عملية الشيخوخة.

- الكاجو

من المكسرات التى تساعد فى تعزيز المناعة وتخفيض مستوى الكوليسترول الضار، وتنشيط عملية التمثيل الغذائى للبروتينات والأحماض الدهنية فى الخلايا، وكذلك مفيد للقلب والأوعية الدموية.

- البندق

يحسن عمل القلب والأوعية الدموية ويفيد النشاط البدنى المكثف، ويمنع تطور الأورام.

- عين الجمل

يفيد لتحسين الذاكرة وتقوية الأوعية الدموية.

- الفول السودانى

يفيد فى إبطاء عملية الشيخوخة وتحسين الذاكرة والمزاج لاحتوائه على السيروتونين، وحماية القلب والأوعية الدموية.

- الفستق

مفيد للأمعاء لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية والأحماض الأمينية، ومحاربة الجوع.

- الصنوبر

يفيد فى تحسين صحة الجسم ومحاربة المشكلات الجلدية وأمراض الكبد والمرارة.

اللوز

يقلل من التوتر العصبى ويحسن النشاط الذهنى ويحمى من مرض السكرى ويساعد على استقرار الوزن وتحسين وظيفة الأمعاء.