"تضامن الإسكندرية": جارى صرف المساعدات المالية لمصابى عقار حى الجمرك

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، توجيه فريق إغاثة وفقا للإشاره الواردة من غرفة عمليات المحافظة، بشأن سقوط سقف من عقار بشارع الجداوي متفرع من شارع الجزائر بالمنشية، مما أسفر عن 4 إصابات.

وذلك بناء علي توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، حيث تم توجه فريق الإغاثة بالمديرية وإدارة الجمرك للتضامن الاجتماعى إلي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، وتبين أن العقار مكون من أرضي ودورين بنظام الحجرات، ومقيم بالعقار 4 أسر وحوالى 12 فردا، ومع انهيار سقف الدور الثالث علي الثاني، تسبب في إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد وتم نقلهم الي مستشفي الأميري الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وأكدت المديرية أنه تم التنسيق مع نعمة زكي مدير إدارة الجمرك الاجتماعية، لتوفير المساعدات العاجلة من خلال الجمعيات الأهلية، وصرف مساعدات الإصابة وخسائر الممتلكات بعد اسيفاء المستندات ومحضر الشرطة وفقا للوائح والقوانين.