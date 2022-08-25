الكشف على 656 مواطنا ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية بالمحلة

‏‎الغربية عادل ضرة

‏‎تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قافلة طبية موسعة بقرية الجابرية مركز المحلة الكبرى ضمن مبادرة "عينك في عنينا" للحد من مسببات العمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة فعالة من فريق حياة كريمة بمحافظة الغربية.

‏‎واطلع محافظ الغربية علي تقريراً مفصلا عن فعاليات ‎القافلة والتي شملت تشخيص احتياج 86 مواطن لاجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم التجهيز لاجراء تلك العمليات قريبا، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 262 مواطن لنظارات طبية وسيتم تسليمها للمواطنين خلال عشرة أيام.

‏‎وخلال القافلة تم الكشف علي‎ عيون 656 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلى صرف الادوية بالمجان لعدد 393مواطن، حيث أشاد المحافظ بجهود مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، على أن المؤسسة تواصل تنفيذ تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لأهالى قرى حياة كريمة بالغربية، وأنه يجرى تنظيم قافلة أسبوعيا للكشف على أمراض العيون بإحدى قرى "حياة كريمة" بالمحافظة لخدمة أهل القرية المستهدفة والقرى المجاورة، وأن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، كذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها بالمجان تماما.

‏‎يذكر أن القافلة تم تنفيذها مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا