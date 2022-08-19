صحة دمياط تعلن فحص 1500 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة"

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنظيم عددا من القوافل الطبية لفحص المواطنين بالمجان، ولك ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

واستهدفت الحملة عددا من القري داخل دمياط، والتي تمكنت من فحص 1549 مواطن خلال فاعلياتها.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القوافل قامت بتحويل 20 حالة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات، فضلا عن إصدار 4 قرارات للعلاج على نفقه الدولة، بالاضافه الى عمل التحاليل والفحوصات اللازمه لأكثر من 331 مواطن وإجراء الأشعة ل 32 مواطن

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء السونار لـ 56 مواطن، مؤكدا صرف كافه الأدوية التي يتطلبها العلاج للمواطنين بالاضافة الي تثقيف المواطنين عن الامراض المعدية و طرق الوقاية منها لنشر الوعي الصحي للمواطنين بالقرية.