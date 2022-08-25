وقال بيان مجلس النواب - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن مجلس الدوما يدعو الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمطالبة السلطات الأوكرانية بالوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية".



كما طالب الدوما، المنظمات البرلمانية الدولية والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتقييم الأعمال الإجرامية لسلطات كييف.



وكانت روسيا قد قامت بتوزيع أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.



يشار إلى أن القوات الأوكرانية قامت في الأسابيع الأخيرة، بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق ، حيث أدى القصف بالفعل إلى إتلاف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية، واضطر العمال إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.