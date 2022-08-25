الجنوب الجميل.. 15 صورة ترسم جمال الطبيعة بأودية حلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعد الأودية الجبلية وشواطئ البحر الأحمر الواقعة في نطاق منطقة حلايب وشلاتين أجمل شواطئ ومناطق الصحراء الشرقية المختلفة، والتي أطلق عليها مسمى الجنوب الجميل، خاصة في مناطق المحميات الطبيعة مثل محمية علبة في حلايب وشلاتين.

ويرصد "اليوم السابع" 15 صورة لشواطئ وأودية حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر الذي تصور من خلالها الطبيعة أبها صورها وعجائب الله في خلقه من طبيعة خلابة ساحرة لا يراها الكثير.

وتقع مدينتا حلايب وشلاتين على ساحل البحر الأحمر، وتعد شواطئها من أفضل الشواطئ، حيث تنبت فيها أشجار المانجروف الخلابة، والتي تعد حضانات لكائنات البحرية النادرة وكذلك ملجأ لها.

كما تشكل تلك الأشجار في وسط الشواطئ ذات المياه الفيروزية صورة طبيعية خلابة ساحرة تسر الناظرين، ويقضي أهالي تلك المدن أغلب أوفات الصيف على تلك الشواطئ في تمتع لا يشاركهم فيه الكثير.

كما تعد الأودية الجبلية، خاصة لمحمية جبل علبة الواقعة في نطاق البرى لمنطقة حلايب وشلاتين، مصدر رزق للكثير لأهالي المنطقة لاعتمادهم الأول على حرفة الرعى، وتعد تلك الأودية جنة الله على أرضه من خضرة وطبيعة وأشجار وجبال شاهقة.