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البيت الأبيض: بايدن يعين "كيمبرلي تشيتل" كمديرة للشرطة السرية

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:35 ص
البيت الأبيض: بايدن يعين "كيمبرلي تشيتل" كمديرة للشرطة السرية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعين "كيمبرلي تشيتل" كمديرة للشرطة السرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن أكبر شريحة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن تقترب قيمتها من 2.98 مليار دولار فى صورة أسلحة ومعدات من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

وقال بايدن، فى بيان صحفى نشره البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا عبر موقعه الالكترونى الأربعاء، إن هذه المساعدات من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوى وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات لضمان قدرتها على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل.


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