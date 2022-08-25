الأمم المتحدة تحث الأطراف فى العراق على الالتزام بالحوار

كتبت : هند المغربي

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، إن ممثلة الأمين العام الخاصة في العراق، "جينين هينيس بلاسخارت"، على اتصال بجميع الأطراف المعنية في العراق، لتشجيعها على تهدئة التوترات والالتزام بإجراء حوار يهدف الى حل الخلافات وإعادة الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك": "بينما يجب صون الحق في الاحتجاجات السلمية في جميع الأوقات، فإن العمل وفقا للدستور واحترام مؤسسات الدولة ضروريان أيضا لحل الوضع الحالي" .

من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، لكن مع التأكيد أيضاً على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة أمر مطلوب لا يقل أهمية.

ودعت في تغريدة على "تويتر" إلى ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.