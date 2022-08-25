اتخفاض أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار، ورصدت كاميرا "اليوم السابع" خلال جولة من إحدى الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 57 جنيها وكيلو الرومى البلدى 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 30 إلى 31جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ60 جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، والبانيه 82 جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 2 إلى 3 جنيهات، والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 إلى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.