إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المنصورة - جمصة

الدقهلية فريق المحافظات

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على طريق المنصورة جمصة، داخل إحدى الأراضي الزراعية، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة، أمام قرية الوزير التابعة لدائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط المباحث، وبالفحص تبين إصابة كل من أحمد أ.أ.ج 30 سنة، بكدمات، ونعيم ال.ش 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ورحيم ن.ال.ش 11 سنة، بجرح أعلى العين اليسرى، ومقيمون جميعًا بالسنبلاوين.

وبالفحص تبين انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها نتيجة اختلال مقود السيارة بيد السائق، وانقلابها بإحدى الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.