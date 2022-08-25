اليوم السابع
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إزالة 53 حالة تعد فى مركزى أبو قرقاص وملوى بالمنيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:36 ص
إزالة 53 حالة تعد فى مركزى أبو قرقاص وملوى بالمنيا إزالة التعديات
المنيا – حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالاستمرار فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تستمر حتى 1 سبتمبر القادم، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وتنفيذاً لتعليمات  رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية ومتابعة وإشراف  وزير التنمية المحلية.

وأعلن محافظ المنيا اليوم الخميس، عن إزالة 53 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الرى الدولة بمركزى أبو قرقاص وملوى، منها 37 حالة مبانى على مساحة 2774 متر مربع، و 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط و20 سهم.

إزالة التعديات (2)
إزالة التعديات

 

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إزالة التعديات

 

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إزالة التعديات

 

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إزالة التعديات

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