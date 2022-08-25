أسعار الذهب اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 بعد ارتفاع بحوالى 5 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالى 1080جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيه.

وفي التداولات الفورية ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استقرار الدولار وتخليه عن بعض المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع تحول الأنظار نحو مؤتمر Jackson Hole.

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.24% إلى 1751.85 دولار للأونصة، بعد ارتفاعها بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب إلى 1765.5 دولار للأونصة مما أسهم في تعويض المعدن النفيس لبعض خسائره، وذلك باتلزامن مع استقرار مؤشر الدولار قرب 108.6 نقطة بعد ارتفاعه اليوم إلى 109.112 نقطة.

وتنتظر الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي "جيروم باول" خلال فاعليات مؤتمر Jackson Hole لالتقاط إشارات تتعلق بالسياسة النقدية الت سيتبناها للسيطرة على التضخم.