أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 25-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 25-8-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، اودن للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 10.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع دام 3 جلسات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.763 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 660 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.06%، والعرب على 7.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 82.4 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 61.6 ألف جنيه، 208.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 256.3 مليون جنيه، 50.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 12675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 3171 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 22.17%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.77%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 3.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.45%.

- مدين نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 10.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.78%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.05%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.345 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.15%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.07%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 29.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 0.93%.