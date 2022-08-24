4.8 مليون برميل يوميا.. ارتفاع الطلب الهندى على النفط

كتبت ـ مروة الغول

ارتفع الطلب على النفط بالهند، والتى تعد المحرك الآخر لنمو الاقتصاد الآسيوي بعد الصين، بنحو 300 ألف برميل / يوم عن مستويات العام السابق ليصل إلى 4.8 مليون برميل / يوم عام 2021، وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وتابع التقرير، التباين فى أدائه على المستوى الفصلى، حيث انخفض خلال الربع الأول إلى 4.9 مليون برميل / يوم على خلفية تراجع الطلب على وقود النقل خلال شهري يناير وفبراير ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2020 وسط ارتفاع قياسى فى الأسعار المحلية .

وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من ارتفاع استهلاك الجازولين خلال شهر مارس إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر بسبب تفضيل استخدام السيارات على وسائل النقل العام لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأشار التقرير أن الطلب على النفط واصل الانخفاض خلال الربع الثاني بنحو 440 ألف برميل / يوم تزامناً مع إعلان الهند فرض عزل عام وقيود صارمة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، مما أضطر مصافى التكرير إلى تقليص عملياتها خلال شهر مايو 2021، وانخفض الطلب المحلى على الوقود إلى أدنى مستوى مسجل له منذ أغسطس 2020، كما تراجع استهلاك وقود الطائرات.

وأضاف التقرير، يأتى ذلك قبل أن يرتفع طلب الهند خلال الربع الثالث بنحو 90 ألف برميل / يوم بدعم من انتعاش الإنتاج الصناعي إلى قرب مستوياته قبل الجائحة، وزيادة الطلب على الجازولين والديزل ووقود الطائرات وسط تخفيف قيود الإغلاق، وهو ما كان له دوراً كبيراً في الارتفاع الملحوظ للطلب بواقع 730 ألف برميل / يوم خلال الربع الرابع من عام 2021. كما ارتفع طلب دول أمريكا اللاتينية على النفط بنحو 300 ألف برميل يوم مقارنة بالمستوى المحقق خلال العام السابق ليصل إلى 6.3 مليون برميل / يوم، تزامناً مع ارتفاع الطلب على معظم المنتجات البترولية وبخاصة الغازولين ووقود الطائرات عقب تخفيف القيود المرتبطة جائحة فيروس كورونا المستجد.