1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر بجميع الإدارات لجهودهم فى العمل

كتب لؤى على

وافق الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالجامعة والكليات والإدارات الطبية " الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بها"، والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، نظراً للجهد المبذول.

على أن تصرف عن التواجد الفعلى من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس، وأن يكون الصرف للأمانة العامة والأمانات المساعدة والكليات من ميزانية الجامعة، أما الصرف للمدن الجامعية والمراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص وكذا المستشفيات من الميزانية الخاصة بكل جهة، وفى حالة عدم وجود أرصدة يقدم كشف حساب البنك حتى يتسنى اتخاذ إجراءات الصرف من موازنة الجامعة.

كما تصرف للمنتدبين المتواجدين بالجامعة بنسبة التواجد خلال المدة المشار إليها وكذلك المحالين على المعاش، ويتم الصرف للمرضى بأمراض مزمنة والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والعاملين المؤقتين على الموازنة والحسابات الخاصة، وتصرف للصبية بمبلغ 500 جنيه، ويتم الصرف للحاصلين على إجازة جزءاً من الوقت بنسبة التواجد في العمل الفعلى.