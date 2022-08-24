وزير الصحة يجدد للدكتور أحمد حسن وكيلا لوزارة الصحة ببورسعيد لمدة عام

بورسعيد - محمد عزام

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان القرار رقم 321 لسنة 2022 بتجديد الثقة في الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيلاً لوزارة الصحة ببورسعيد لمدة عام.

وتقدم الدكتور أحمد حسن أبوهاشم بخالص الشكر والتقدير لوزير الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، علي هذه الثقة الغالية متمنيا من الله عز وجل التوفيق والسداد و للوطن الغالي التقدم و الازدهار.

يذكر أن الدكتور أحمد حسن كان قد تقلد عدة مناصب قيادية حتى وصل إلى وكيل وزارة الصحة ببورسعيد وهي "مدير مستشفي الابراهيمية المركزي بمحافظة الشرقية عام 2016، مدير مستشفي الصالحية الجديدة عام 2017، مدير مستشفي ههيا المركزي عام 2018، وكيل مديرية الصحة بالاسماعيلية عام 2019، ثم تقلد بعدها منصب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد".