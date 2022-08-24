اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:03 م
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نشاط مكثف لجهاز التطوير والتجميل بمدينة الإسماعيلية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:25 م
نشاط مكثف لجهاز التطوير والتجميل بمدينة الإسماعيلية جانب من الأعمال
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة، والميادين الرئيسية بالمحافظة؛ لتكون متنفسا دائما لمواطنى الإسماعيلية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة. 
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قام جهاز التطوير و التجميل بمواصلة أعماله في شوارع و ميادين مدينة الإسماعيلية، حيث قام العاملين بالجهاز بمواصلة أعمال الصيانة والري والتجميل بالشارع التجاري بعد إصلاح عطل الكهرباء بموتور الري المُعد لذلك، واستكمال الحديات على جانبي الجزيرة بطول الشارع والري بعد ذلك.
 
وفي حي أول مدينة الإسماعيلية، تم تنفيذ أعمال قص الأشجار بوسط المدينة في شارع السلطان حسين؛ للحفاظ على جمال أشجاره على جانبي الجزيرة الوسطي بالشارع، حتى نفق جمال عبد الناصر.
 
وأكدت تغريد أبو السعود مدير جهاز التطوير و التجميل بمحافظة الإسماعيلية، أن فريق العمل بالجهاز يواصل على مدار اليوم صيانة وري و رفع المخلفات من المسطحات الخضراء للحفاظ عليها، والتعبير عن الوجه الحضاري للمدينة.
 
جانب من الأعمال (1)
جانب من الأعمال (1)

 

جانب من الأعمال (2)
جانب من الأعمال (2)

 

 

نشاط مكثف لجهاز التطوير و التجميل بمدينة الإسماعيلية (1)
نشاط مكثف لجهاز التطوير و التجميل بمدينة الإسماعيلية (1)

 

 

نشاط مكثف لجهاز التطوير و التجميل بمدينة الإسماعيلية (2)
نشاط مكثف لجهاز التطوير و التجميل بمدينة الإسماعيلية (2)

 


 


الإسماعيلية

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