اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:02 م
أكرم القصاص
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مياه شرب الإسكندرية تنظم حملة توعوية فى المدارس الأزهرية عن حياة كريمة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:38 م
مياه شرب الإسكندرية تنظم حملة توعوية فى المدارس الأزهرية عن حياة كريمة جانب من الفعالية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الأزهرية، تحت رعاية الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية وعلاء العريان الوكيل الثقافى، لقاء توعوي مع تلاميذ معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانو.

ويهدف اللقاء لتعريف الطلاب بمبادرة حياة كريمة ودورها وتأثيرها على المجتمع المصري وأهمية ترشيد استهلاك المياه، علمًا بأنه قد عقد نفس اللقاء بمعهد الراشدين الابتدائي الأسبوع الماضي، جاء ذلك تحت إشراف محمد سليم مدير إدارة المنتزة، ورانيا منسي موجه التربية الاجتماعية بالإدارة.


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