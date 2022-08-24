مياه سوهاج تستهدف رواد القوافل الصحية بجرجا لنشر ثقافة الوعى المائى

سوهاج محمود مقبول

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القوافل الصحية التى نظمتها ادارة القوافل الصحية بمدير الصحة بقريتى الجواهين ، وبيت خلاف بمركز جرجا لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف ان الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد القوافل الصحية بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وأنه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.



القوافل الصحية بجرجا لنشر ثقافة الوعى المائى



القوافل الصحية بجرجا لنشر ثقافة الوعى المائى



القوافل الصحية بجرجا لنشر ثقافة الوعى المائى



جانب من القوافل الصحية بجرجا لنشر ثقافة الوعى المائى



جانب من القوافل الصحية بجرجا لنشر ثقافة الوعى المائى



جانب من القوافل الصحية بجرجا لنشر ثقافة الوعى المائى



