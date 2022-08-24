معلومات تهمك لو هتركب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع"، لقرائه بعض المعلومات التى يجب معرفتها اذا كنت تقوم بتركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة، وهى كالآتي:

1- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفنى (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

وفيما يلي مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 9 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6- يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.