اليوم السابع
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معلومات تهمك لو هتركب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:00 ص
معلومات تهمك لو هتركب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة.. تعرف عليها عداد كهرباء مسبوق الدفع - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع"، لقرائه بعض المعلومات التى يجب معرفتها اذا كنت تقوم بتركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة، وهى كالآتي:

 

1- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفنى (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

 

2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

 

3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

 

وفيما يلي مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 9 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

 

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

 

3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

 

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

 

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

 

6- يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

 

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.


الكهرباء

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