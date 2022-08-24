مدينة أمريكية تستخدم الليزر لمطاردة الغربان.. فيديو

بحيلة بسيطة وذكية تخلصت مدينة أمريكية من إزعاج أسراب الغربان التى احتلت أشجارا وساحات من مدينة سانيفيل بولاية كاليفورنيا.

وتسببت الغربان فى إزعاج السكان نتيجة للضجيج الذى تثيره أثناء تحليقها حول قمم الأشجار، كما تتسبب فضلاتها وريشها فى حدوث فوضى كبيرة.

وتلقى مجلس المدينة العديد من الشكاوى من السكان والشركات وأصحاب الأعمال بسببها.. جينيفر جارنيت مسئولة الاتصالات بالمدينة قالت إن محاولات ردع الغربان الأولى باءت بالفش حيث حاولت البلدية استخدام الصقور المدربة ثم حقق استخدام الألواح العاكسة للأضواء التى تهدف إلى إرباك قطعان الغربان، نجاحاً محدوداً.

وأخير قرر المسئولون استخدام مؤشر الليزر فى حملة مطاردة الغربان لثلاثة أسابيع، واستخدم موظف تابع لمجلس المدينة جهاز ليزر أخضر محمولا باليد لمدة 30 دقيق، وكان الموظف يضىء مؤشر الليزر فى ساحة وسط المدينة، وكان الهدف من هذه التجربة هو إخافة الغربان كل ليلة حتى تتشتت فى النهاية إلى الأبد وقالت جارنيت :"يبدو أن مؤشر الليزر يحقق نتيجة إيجابية"، معربةً عن بعض المخاوف من أن "الغربان بالغة الذكاء ومن المرجح أن تعود عندما تختفى وسيلة الرادع".