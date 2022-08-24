اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:33 م
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محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:23 م
محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا خلال الاجتماع
قنا صابر سعيد

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ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الأسبوعى لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وآليات استلام المشروعات المنفذة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد ابراهيم عزام، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومهندسى دار الهندسة.

 

واستمع محافظ، للموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، طبقا للتقرير الذى أعدته دار الهندسة، والذى تضمن بيانات تفصيلية حول عدد المشروعات المستهدفة في كل قطاع خدمى وموقفها، سواء كانت منفذة أو جارية أو متوقفة، ومعوقات تنفيذ كل مشروع حال وجودها.

 

 ووجه محافظ قنا، الأجهزة المعنية بسرعة التنسيق لاستلام المنشآت المنفذة تمهيدا لتشغيلها تجريبيا، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها طبقا للجداول الزمنية المحددة، ووضع حلول فورية لبدء التنفيذ في المشروعات المتوقفة.

 

 وناقش الداودى، خلال الاجتماع موقف تسليم أراضى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزىّ نجع حمادى وقنا، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروعات المقترحة، موضحا أن الإعداد لتنفيذ هذه المرحلة بدأ منذ عدة أشهر من خلال العمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية المقترحة من قِبل المديريات الخدمية وشركات المرافق، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استفادت من تجارب المرحلة الأولى، وعلى أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة.

 

وأكد نائب محافظ قنا، على أهمية توحيد المفاهيم للمشروعات ونسب تنفيذ كل مشروع والمعوقات إن وجدت، بالإضافة إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، وأن يعمل الجميع من خلال رؤية واضحة وموحدة.

 

 


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