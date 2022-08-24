محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الأسبوعى لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وآليات استلام المشروعات المنفذة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد ابراهيم عزام، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومهندسى دار الهندسة.
واستمع محافظ، للموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، طبقا للتقرير الذى أعدته دار الهندسة، والذى تضمن بيانات تفصيلية حول عدد المشروعات المستهدفة في كل قطاع خدمى وموقفها، سواء كانت منفذة أو جارية أو متوقفة، ومعوقات تنفيذ كل مشروع حال وجودها.
ووجه محافظ قنا، الأجهزة المعنية بسرعة التنسيق لاستلام المنشآت المنفذة تمهيدا لتشغيلها تجريبيا، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها طبقا للجداول الزمنية المحددة، ووضع حلول فورية لبدء التنفيذ في المشروعات المتوقفة.
وناقش الداودى، خلال الاجتماع موقف تسليم أراضى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزىّ نجع حمادى وقنا، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروعات المقترحة، موضحا أن الإعداد لتنفيذ هذه المرحلة بدأ منذ عدة أشهر من خلال العمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية المقترحة من قِبل المديريات الخدمية وشركات المرافق، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استفادت من تجارب المرحلة الأولى، وعلى أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة.
وأكد نائب محافظ قنا، على أهمية توحيد المفاهيم للمشروعات ونسب تنفيذ كل مشروع والمعوقات إن وجدت، بالإضافة إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، وأن يعمل الجميع من خلال رؤية واضحة وموحدة.
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