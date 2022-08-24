محافظ قنا يبحث اختيار الأماكن المقترحة لإقامة حدائق عامة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمناقشة الأماكن المقترحة لإقامة حدائق مركزية بمراكز المحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بهدف زيادة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين الصحة العامة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، وأشرف عبد الرازق، مدير مديرية الزراعة، وكمال الجمل، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وجميع رؤساء مراكز المدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا الأماكن المقترحة لإقامة حدائق مركزية بكل مركز لتوفير رقعة خضراء للمواطنين مع مراعاة ان تكون الحديقة نموذجية تشمل نجيل طبيعي وأشجار مثمرة وسور اخضر، كما وجه رؤساء المراكز بضرورة عمل حصر شامل لكافة الحدائق الموجود بالمحافظة وإعادة تطويرها، مناشدا مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية في زيادة مساحة الرقعة الخضراء.

وأشار الداودى، إلى أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، حيث تعكس المبادرة جدية التعامل الوطني مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث والسيطرة عليه لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام.