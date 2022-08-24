محافظ جنوب سيناء يتابع مع المجموعة الاقتصادية نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية.. صور

جنوب سيناء ــ فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر قمة المناخ نوفمبر 2022، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتفيذ والمتابعة ومديري الإدارات المالية والمعنية، وممثلى الجهات والشركات القائمة بالتنفيذ.

وأكد على مضاعفة الجهد فى ظل اقتراب موعد انطلاق مؤتمر المناخ، كما أكد على أن الوقت يداهمنا وأنة يعرف مدى الجهد المبذول خلال الفترة الماضية بكافة المشروعات ولم يتبقى الى القليل لإنطلاق المؤتمر، وان لدية ثقتة كاملة فى كافة العاملين على أرض المحافظة، كما أجرى المحافظ اتصالات بعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة لتذليل عدد من المشكلات العالقة، والتى تلاقى استجابات فورية.

كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء محمود دياب ممثل وزارة التخطيط بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، حيث تم عرض تجربة إنشاء مركز خدمات مصر بأسوان التابع لوزارة التخطيط والتى تهدف لتقديم الخدمات الحكومية فى مكان واحد ومن شباك واحد، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية على التوسع فى إنشاء مركز خدمات مصر فى جميع محافظات الجمهورية على غرار ما تم إنشاؤة فى محافظة أسوان وفقا لنفس آليات التنفيذ المتبعة، وتكاملا مع المنصة الالكترونية لإدارة المدن الذكية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تماشيا مع رؤية واستراتيجية مصر ومبادرة حياة كريمة التى تهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشتة وتنسيق الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.



جانب من متابعة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء للمشروعات



محافظ جنوب سيناء يتابع مع المجموعة الاقتصادية نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية



محافظ جنوب سيناء يتابع مع نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية