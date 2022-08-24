محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ملوى.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قري مركز ملوي، وبحضور الدكتور كريم شاهين مدير وحدة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد عاطف، المدير التنفيذي لجهاز التعمير، وأحمد العمدة، مسئول حياة كريمة بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

قال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " داخل 19 قطاع خدمي، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بإجمالي 757 تابع في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي "بني مزار وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.

وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التى من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا، لافتا إلى أن مركز ملوي، يحظى بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

بدأت جولة المحافظ ومرافقوه بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الروضة، والتي شملت أعمال إنشاء نقطة إسعاف الروضة بطريق مصر أسوان الزراعي، وكذلك تفقد أعمال انتهاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والذي تم الانتهاء من أعمال تنفيذهم بنسبة 100%، وكذلك تفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي و أعمال إنشاء الوحدة الصحية و الإنتهاء من نقطة الشرطة، وأعمال إنشاء توسعة لمبني مدرسة الروضة الإعدادية بنين بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه عددا من المشروعات بقرية المحرص التابعة لمجلس قروي قلندول ،حيث شملت أعمال إنشاء وحدة تضامن المحرص والتي وصلت نسبة تنفيذها إلي 70%، وكذلك الأعمال النهائية لمدرسة المحرص الإبتدائية الجديدة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً بسرعة توصيل كافة المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم جميع الإمكانيات المتاحة وتنفيذ كافة المشروعات التنموية.

كما حرص محافظ المنيا، على لقاء عدد من المواطنين خلال الجولة، حيث استمع لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروعات "حياة كريمة "، كما وجه المواطنون الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة